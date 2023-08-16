Мужчина выпал из окна пятого этажа гостиницы в Краснодаре. Видео
Происшествия
16.08.2023 16:28
Инцидент произошел днем 16 августа на улице Стасова, 187 в районе Хладокомбината.
Очевидцы рассказали интернет-порталу «Кубань 24», что мужчина выпал из окна пятого этажа и упал на козырек здания. При падении он получил травмы.
На месте происшествия работают медики и спасатели. Подробности инциденты уточняются.
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