Мужчина выпал из окна пятого этажа гостиницы в Краснодаре. Видео

Инцидент произошел днем 16 августа на улице Стасова, 187 в районе Хладокомбината.

Очевидцы рассказали интернет-порталу «Кубань 24», что мужчина выпал из окна пятого этажа и упал на козырек здания. При падении он получил травмы.

На месте происшествия работают медики и спасатели. Подробности инциденты уточняются.

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