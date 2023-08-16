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Мужчина выпал из окна пятого этажа гостиницы в Краснодаре. Видео

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/muzhchina-vypal-iz-okna-pyatogo-etazha-gostinitsy-v-krasnodare-video
Видео «Кубань 24»

Инцидент произошел днем 16 августа на улице Стасова, 187 в районе Хладокомбината.

Очевидцы рассказали интернет-порталу «Кубань 24», что мужчина выпал из окна пятого этажа и упал на козырек здания. При падении он получил травмы.

На месте происшествия работают медики и спасатели. Подробности инциденты уточняются.

Читайте также: неадекватный мужчина угрожал бригаде скорой помощи и выпал из окна многоэтажки в Краснодаре. Инцидент произошел вечером 2 июня на улице Академика Лукьяненко краевого центра.

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