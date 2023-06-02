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Неадекватный мужчина угрожал бригаде скорой помощи и выпал из окна многоэтажки в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/neadekvatnyj-muzhchina-ugrozhal-brigade-skoroj-pomoshhi-i-vypal-iz-okna-mnogoetazhki-v-krasnodare
Неадекватный мужчина угрожал бригаде скорой помощи и выпал из окна многоэтажки в Краснодаре
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Инцидент произошел вечером 2 июня на улице Академика Лукьяненко краевого центра.

Скорая помощь приехала по вызову в одну из квартир многоэтажки. Пациент начал неадекватно себя вести, угрожал медикам, после чего выпал из окна квартиры.

«На место направлены сотрудники полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего», — рассказал начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Сейчас медики оказывают мужчине необходимую помощь. По предварительным данным, скорую помощь вызвала мать, потому что у мужчины были телесные повреждения, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

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