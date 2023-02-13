В Сочи мужчина устроил пьяный дебош в самолете и угрожал полицейским расправой

Сообщение о неадекватном поведении одного из пассажиров самолета, готовящегося к вылету в Новосибирск, поступило полицейским от экипажа воздушного судна.

Прибыв на место, правоохранители выяснили, что командир самолета принял решение снять с рейса 39-летнего жителя Краснодарского края. У мужчины имелись признаки алкогольного опьянения, он размахивал руками, нецензурно ругался и не реагировал на замечания.

Полицейские задержали нарушителя и доставили его в дежурную часть. При этом мужчина оскорблял правоохранителей и угрожал им расправой. На дебошира завели уголовное дело за хулиганство, сообщает пресс-центр МВД России.

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