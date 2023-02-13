Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Сочи мужчина устроил пьяный дебош в самолете и угрожал полицейским расправой

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-muzhchina-ustroil-pyanyj-debosh-v-samolete-i-ugrozhal-politsejskim-raspravoj
Видео пресс-службы МВД России

Сообщение о неадекватном поведении одного из пассажиров самолета, готовящегося к вылету в Новосибирск, поступило полицейским от экипажа воздушного судна.

Прибыв на место, правоохранители выяснили, что командир самолета принял решение снять с рейса 39-летнего жителя Краснодарского края. У мужчины имелись признаки алкогольного опьянения, он размахивал руками, нецензурно ругался и не реагировал на замечания.

Полицейские задержали нарушителя и доставили его в дежурную часть. При этом мужчина оскорблял правоохранителей и угрожал им расправой. На дебошира завели уголовное дело за хулиганство, сообщает пресс-центр МВД России.

Читайте также: разыскиваемый за кражу мужчина попался на дебоше в травмпункте Краснодара.

Статьи
Выбираем купальник к лету: гид по моделям
Выбираем купальник к лету: гид по моделям
Какой сегодня праздник: что отмечаем 14 мая
Какой сегодня праздник: что отмечаем 14 мая
Какой сегодня праздник: что отмечаем 13 мая
Какой сегодня праздник: что отмечаем 13 мая
Пела и плясала: во сколько обойдется недорогая свадьба на 30 человек
Пела и плясала: во сколько обойдется недорогая свадьба на 30 человек
Вода, нагрузка и компрессы: гастроэнтеролог рассказала, как избавиться от отеков по утрам
Вода, нагрузка и компрессы: гастроэнтеролог рассказала, как избавиться от отеков по утрам
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях