Разыскиваемый за кражу мужчина попался на дебоше в травмпункте Краснодара
Происшествия
08.02.2023 13:09
Тревожный вызов поступил сотрудникам вневедомственной охраны из травмпункта на улице Красной.
Прибыв на место, они выяснили, что 42-летний мужчина пришел в медучреждение и стал кого-то искать. Он заглядывал в кабинеты, несколько раз ударил по стене кулаком, громко кричал и приставал к пациентам и персоналу. У нарушителя имелись признаки опьянения, и на замечания он не реагировал.
Правоохранители проверили мужчину по базам данных и установили, что он уже несколько дней находится в розыске по подозрению в краже.
Нарушителя передали полицейским, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.
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