Разыскиваемого более полугода грабителя задержали в Краснодаре

На подозрительного мужчину сотрудники Росгвардии обратили внимание возле входа в гипермаркет на улице Российской. Он заметил патрульный автомобиль, бросился бежать на остановку общественного транспорта и запрыгнул в автобус.

Мужчину задержали. Правоохранители предположили, что он мог совершить кражу из гипермаркета, и отвели его туда. В магазине к ним обратилась женщина, которая сообщила, что задержанный — ее бывший сожитель — преследует ее, а несколько дней назад похитил из ее квартиры два дорогих смартфона.

Подозреваемого проверили по базам данных. Выяснилось, что ранее судимый 36-летний житель Темрюкского района с мая прошлого года находится в федеральном розыске за грабеж. Нарушителя передали полиции, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

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