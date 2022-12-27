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Разыскиваемый грабитель из Ставрополя попался на дебоше в краснодарском магазине

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/razyskivaemyj-grabitel-iz-stavropolya-popalsya-na-deboshe-v-krasnodarskom-magazine
Разыскиваемый грабитель из Ставрополя попался на дебоше в краснодарском магазине
Фото пресс-службы ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

Молодой человек, подозреваемый в грабеже, около двух недель скрывался от ставропольских следователей и был объявлен в федеральный розыск.

Наряд вневедомственной охраны Росгвардии в Краснодаре получил сигнал из сетевого супермаркета на улице 40 лет Победы. Прибыв на место, правоохранители выяснили, что один из посетителей отказался платить за товар и провоцировал конфликт с охранником, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

При проверке по базе данных выяснилось, что нарушителем оказался 26-летний житель Ставрополя. Молодой человек является подозреваемым по делу о грабеже и с середины декабря находится в федеральном розыске.

Злоумышленника передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

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