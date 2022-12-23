Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Разбил урной стекло, ругался и лез в драку: пьяного дебошира задержали в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/razbil-urnoj-steklo-rugalsya-i-lez-v-draku-pyanogo-deboshira-zaderzhali-v-krasnodare
Разбил урной стекло, ругался и лез в драку: пьяного дебошира задержали в Краснодаре
Фото t.me/rosgvard_krasnodar

Инцидент произошел днем 23 декабря в комиссионном магазине на улице Тюляева. На место прибыли сотрудники вневедомственной охраны.

Выяснилось, что 45-летний житель Краснодара разбил стекло во входной двери магазина металлической урной, нецензурно выражался и провоцировал потасовку с сотрудником комиссионки. При этом у дебошира имелись признаки опьянения. Конфликт возник из-за недовольства мужчины телефоном, который он купил в этом магазине. Он требовал вернуть ему деньги, на что получил отказ.

Нарушителя задержали и передали полицейским. Оказалось, что у гражданина уже имеется судимость за грабеж, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Читайте также: пьяного дебошира, провоцировавшего конфликт с посетителями караоке-бара, задержали в Новороссийске.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Стало известно, где могут построить курортный город-миллионник в Краснодарском крае
Стало известно, где могут построить курортный город-миллионник в Краснодарском крае
Что подарить внукам на Новый год: тренды подарков — 2023 от бабушек и дедушек
Что подарить внукам на Новый год: тренды подарков — 2023 от бабушек и дедушек
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Россиян предупредили о новом способе телефонного мошенничества с рассказами о госизмене
Россиян предупредили о новом способе телефонного мошенничества с рассказами о госизмене
За смерть дочери-подростка и убийство новорожденной внучки на Кубани женщине дали 12 лет колонии
За смерть дочери-подростка и убийство новорожденной внучки на Кубани женщине дали 12 лет колонии
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Военная подготовка для взрослых: как проходит, где записаться
  2. Современное искусство: жителей Тимашевска возмутила елка из досок возле районного ДК
  3. Сергей Галицкий по состоянию здоровья вышел из исполкома РФС
  4. Соцсети: новым главным тренером «Краснодара» может стать Владимир Ивич
  5. Съемка с Бузовой за 350 тыс. рублей: 38 человек в Краснодаре пожаловались на модельное агентство
  6. Угроза китайским производителям: ноутбуки ушедших брендов начали поставлять в РФ по параллельному импорту
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях