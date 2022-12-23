Разбил урной стекло, ругался и лез в драку: пьяного дебошира задержали в Краснодаре
Происшествия
23.12.2022 16:58
Инцидент произошел днем 23 декабря в комиссионном магазине на улице Тюляева. На место прибыли сотрудники вневедомственной охраны.
Выяснилось, что 45-летний житель Краснодара разбил стекло во входной двери магазина металлической урной, нецензурно выражался и провоцировал потасовку с сотрудником комиссионки. При этом у дебошира имелись признаки опьянения. Конфликт возник из-за недовольства мужчины телефоном, который он купил в этом магазине. Он требовал вернуть ему деньги, на что получил отказ.
Нарушителя задержали и передали полицейским. Оказалось, что у гражданина уже имеется судимость за грабеж, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.
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