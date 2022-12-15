Пьяного дебошира, провоцировавшего конфликт с посетителями караоке-бара, задержали в Новороссийске

Сотрудники Росгвардии задержали 29-летнего приезжего из Омска. Мужчина нарушал общественный порядок в караоке-баре.

Ночью наряд вневедомственной охраны получил сигнал «Тревога» из бара на проспекте Ленина. Правоохранители прибыли на место. Выяснилось, что один из посетителей заведения вел себя неадекватно: нецензурно ругался, приставал к окружающим и провоцировал конфликт с другими посетителями и персоналом. На просьбы прекратить хулиганить мужчина не реагировал.

При виде сотрудников Росгвардии злоумышленник попытался скрыться. Его задержали. Дебошир был пьян, его передали для дальнейшего разбирательства полицейским, сообщает пресс-служба Росгвардии по Краснодарскому краю в Telegram.

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