Пьяного дебошира, провоцировавшего конфликт с посетителями караоке-бара, задержали в Новороссийске
Происшествия
15.12.2022 12:12
Сотрудники Росгвардии задержали 29-летнего приезжего из Омска. Мужчина нарушал общественный порядок в караоке-баре.
Ночью наряд вневедомственной охраны получил сигнал «Тревога» из бара на проспекте Ленина. Правоохранители прибыли на место. Выяснилось, что один из посетителей заведения вел себя неадекватно: нецензурно ругался, приставал к окружающим и провоцировал конфликт с другими посетителями и персоналом. На просьбы прекратить хулиганить мужчина не реагировал.
При виде сотрудников Росгвардии злоумышленник попытался скрыться. Его задержали. Дебошир был пьян, его передали для дальнейшего разбирательства полицейским, сообщает пресс-служба Росгвардии по Краснодарскому краю в Telegram.
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