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В Сочи мужчина украл две пальмы возле магазина на улице Островского

Происшествия
20.10.2022 21:23
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-muzhchina-ukral-dve-palmy-vozle-magazina-na-ulitse-ostrovskogo
Видео канала «Кубань 24»

Инцидент попал на записи камер видеонаблюдения. Приметив экзотические растения, вредитель перепрыгнул через металлический забор, вырвал пальмы с корнем и скрылся в неизвестном направлении.

Сейчас сотрудники магазина предлагают мужчине решить ситуацию мирным путем и вернуть пальмы на место. Иначе они грозят написать заявление в полицию.

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