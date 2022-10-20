В Сочи мужчина украл две пальмы возле магазина на улице Островского

Видео канала «Кубань 24»

Инцидент попал на записи камер видеонаблюдения. Приметив экзотические растения, вредитель перепрыгнул через металлический забор, вырвал пальмы с корнем и скрылся в неизвестном направлении.

Сейчас сотрудники магазина предлагают мужчине решить ситуацию мирным путем и вернуть пальмы на место. Иначе они грозят написать заявление в полицию.

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