В Сочи лихач на иномарке снес бетонную клумбу и въехал в магазин

Фото t.me/gibddsochi

ДТП произошло 18 октября в 00:05 на улице Ленина неподалеку от дома № 219/3В.

По предварительным данным, 32-летний мужчина за рулем автомобиля Ford врезался в бетонную клумбу. После столкновения машина продолжила движение и врезалась в стеклянную витрину торгового павильона.

При оформлении ДТП водителю предложили пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Мужчина отказался. На него завели административный протокол за отказ, сообщает ОГИБДД УВД по Сочи в Telegram.

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