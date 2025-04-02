В Сочи мужчина уклонился от уплаты 3 млн рулей налогов за ввезенный Lexus

Преступление выявила Сочинская транспортная прокуратура во время проверки исполнения требований таможенного законодательства.

Установили, что мужчина уведомил таможню о ввозе в РФ автомобиля Lexus GX-470 для личного пользования. Однако после ввоза иномарки нарушитель передал ее другому человеку за денежное вознаграждение. В результате мужчина уклонился от уплаты более 3 млн рублей таможенных платежей.

По материалам проверки Южной транспортной прокуратуры возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты таможенных платежей с физического лица, совершенном в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

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