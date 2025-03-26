Два минивэна на абхазских номерах изъяли на таможне в Сочи и отправили на СВО

Незаконный ввоз двух автомобилей Toyota Alphard пресекли на таможенном посту МАПП Адлер Краснодарской таможни.

Минивэны изъяли из-за нарушений. По решению суда их передали в собственность государства. После оформления соответствующих документов сотрудники службы по Сочи Краснодарской таможни передали машины представителям Минобороны для бойцов, участвующих в спецоперации.

С начала спецоперации в Украине в помощь военнослужащим в Сочи передали 31 автомобиль. Все транспортные средства конфисковали по решению суда за различные нарушения законодательства, сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

Читайте также: пенсионерам из дома-интерната в Новороссийске передали технику, изъятую в Анапе. Сотрудники Новороссийской таможни передали дому-интернату для престарелых и инвалидов робот-пылесос, электрический чайник, фитнес-браслет, фен и электрические зубные щетки. Товары изъяли в ходе проверки в одном из магазинов Анапы. Индивидуальный предприниматель продавал их без надлежащего таможенного декларирования. Суд привлек бизнесмена к административной ответственности и постановил конфисковать изъятый товар.

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