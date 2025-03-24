Пенсионерам из дома-интерната в Новороссийске передали технику, изъятую в Анапе

Сотрудники Новороссийской таможни передали дому-интернату для престарелых и инвалидов робот-пылесос, электрический чайник, фитнес-браслет, фен и электрические зубные щетки.

Товары изъяли в ходе проверки в одном из магазинов Анапы. Индивидуальный предприниматель продавал их без надлежащего таможенного декларирования. Суд привлек бизнесмена к административной ответственности и постановил конфисковать изъятый товар.

Технику пенсионерам из дома-интерната передали после того, как проверили ее качества и безопасности, сообщает пресс-служба Новороссийской таможни.

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В ходе проверки в магазине «Чайка» обнаружили 17 кг произведенного в Германии сыра Dorblu, который продавали под видом сыра из Тульской области. Также в торговой точке обнаружили 110 кг молочной и мясной продукции без маркировки и сроков годности.

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