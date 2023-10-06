В Сочи мужчина спилил лавочку бензопилой, его ищет полиция
Происшествия
06.10.2023 16:12
Инцидент произошел ночью 6 октября на улице Партизанской в селе Лазаревское.
По словам очевидцев в соцсетях, на улицу вышел местный житель, вооруженный бензопилой, и спилил лавочку. На фотографиях видно, что лавочкой пользоваться больше нельзя. Мотивы местного жителя неизвестны.
В полиции города-курорта уже отреагировали на происшествие.
«По данному факту в полицию сообщений не поступало. Участковыми уполномоченными отдела полиции Лазаревского района Сочи инициативно проводится проверка, направленная на установления всех обстоятельств произошедшего», — сообщает УВД по Сочи.
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