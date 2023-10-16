В Сочи мужчина обманом занял у друга 37 млн рублей и проиграл их в казино

Ранее злоумышленник обманул этого же друга на 3 млн рублей, обещая продать ему свой люксовый автомобиль Bentley Continental GT.

По версии следствия, в марте 2021 года 42-летней житель Красноярского края предложил своему другу в Сочи купить у него иномарку за 12 млн рублей. Он потребовал у него 3 млн рублей задатка и обещал отдать машину, когда он соберет полную сумму. Однако, когда покупатель собрал еще 9 млн рублей, владелец Bentley продал ее другому человеку за 15 млн рублей, не вернув задаток другу.

Через месяц житель Красноярского края занял у этого же друга 37 млн рублей под залог недвижимости. При этом, он умолчал, что недвижимое имущество принадлежит другому человеку, поэтому он не мог им распоряжаться.

Полученные обманом деньги мужчина проиграл в местном казино. На него завели уголовное дело за мошенничество. Ему грозит до 10 лет лишения свободы и крупный штраф. В ближайшее время приезжий предстанет перед судом. Сейчас он находится под стражей, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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