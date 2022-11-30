В Сочи мужчина незаконно оформил более 4,5 тыс. кв. метров земли из госсобственности

По данным прокуратуры, земельный участок мужчина получил по поддельным документам.

В ходе проверки установили, что в 2020 году мужчина предоставил в Росреестр подложные документы на регистрацию прав на земельный участок размером 4,5 тыс. кв. м, который был неразграниченной государственной собственностью. Документы рассмотрели, мужчина стал собственником земли.

В результате действий злоумышленника из земель госсобственности выбыл участок стоимостью более 6 млн рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Расследование завершили, материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направили в Центральный районный суд Сочи.

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