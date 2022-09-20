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На Кубани будут судить экс-работника нефтедобывающей компании за хищение задвижек для нефтепровода

Происшествия
20.09.2022 16:10
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-budut-sudit-eks-rabotnika-neftedobyvayushhej-kompanii-za-hishhenie-zadvizhek-dlya-nefteprovoda
На Кубани будут судить экс-работника нефтедобывающей компании за хищение задвижек для нефтепровода
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Преступление пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. В сентябре уголовное дело о двух эпизодах растраты имущества с использованием своего служебного положения в особо крупном размере направили в суд.

По данным следствия, 39-летний мастер нефте- и газодобывающей компании в хуторе Урма Крымского района с сентября 2020 по апрель 2022 года получил вверенные ему задвижки для соединения нефтепроводов. Для обогащения он решил продать эти задвижки. Злоумышленник подыскал покупателей и под предлогом проверки вывез с территории предприятия 30 задвижек общей стоимостью более 1 млн рублей. Он оставил их в гараже своего дома в станице Анастасиевской. После этого 29 апреля этого года злоумышленник продал покупателю, действовавшему под контролем правоохранительных органов, 30 задвижек за 600 тыс. рублей. После этого злоумышленника задержали.

Также установили, что с марта по апрель мастер похитил с предприятия 2 задвижки и шаровый кран общей стоимостью 77 тыс. рублей, которые также хранил в гараже, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело. На недвижимое имущество обвиняемого наложили арест. Похищенное имущество вернули коммерческой организации. Расследование завершили, материалы дела передали в суд.

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