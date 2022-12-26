В Сочи мотоциклист угрожал водителю легковушки пистолетом и сорвал номер с его машины
Происшествия
26.12.2022 10:49
Дорожный конфликт произошел 25 декабря на улице Московской в Центральном районе Сочи.
Видеозапись с места происшествия выложили в соцсети очевидцы. На кадрах видно, как мужчина, держащий в руках предмет, похожий на пистолет, ругается с водителем легкового автомобиля. Очевидцы сообщили, что потом нападавший достал молоток, сорвал номер с легковушки и скрылся на мотоцикле.
«Сообщений и заявлений по данному факту не поступало. По выявленной информации в сети интернет материал зарегистрирован, проводится проверка», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Читайте также: пьяный хулиган направлял оружие на прохожих, подростков и женщину с ребенком в Краснодарском крае.
Популярные новости
- Военная подготовка для взрослых: как проходит, где записаться
- Мишустин подарит теннисный стол 10-летнему мальчику из Краснодарского края
- Колесо обозрения высотой с 19-этажный дом построят на Мысе Любви в Новороссийске
- В Новороссийске спасатели помогли девочке, на шее которой застрял пластиковый горшок
- Проблемный ЖК на улице Парковой в Анапе планируют достроить в 2024 году
- Реконструкцию Краснодарского водохранилища завершили спустя четыре года