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В Сочи мотоциклист угрожал водителю легковушки пистолетом и сорвал номер с его машины

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-mototsiklist-ugrozhal-voditelyu-legkovushki-pistoletom-i-sorval-nomer-s-ego-mashiny
В Сочи мотоциклист угрожал водителю легковушки пистолетом и сорвал номер с его машины
Кадр из видео t.me/chp_sochi

Дорожный конфликт произошел 25 декабря на улице Московской в Центральном районе Сочи.

Видеозапись с места происшествия выложили в соцсети очевидцы. На кадрах видно, как мужчина, держащий в руках предмет, похожий на пистолет, ругается с водителем легкового автомобиля. Очевидцы сообщили, что потом нападавший достал молоток, сорвал номер с легковушки и скрылся на мотоцикле.

«Сообщений и заявлений по данному факту не поступало. По выявленной информации в сети интернет материал зарегистрирован, проводится проверка», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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