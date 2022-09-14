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В Сочи мотоциклист скончался через полторы недели после ДТП с иномаркой

Происшествия
14.09.2022 15:34
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-mototsiklist-skonchalsya-posle-dtp-s-inomarkoj
В Сочи мотоциклист скончался через полторы недели после ДТП с иномаркой
Фото t.me/gibddsochi

Авария произошла 4 сентября в 18:40 на автодороге «Джубга — Сочи до границы с Абхазией» в микрорайоне Чкаловский.

По предварительным данным, 42-летний водитель автомобиля Kia Rio при перестроении столкнулся с мотоциклом Yamaha.

В результате ДТП 31-летний мотоциклист получил тяжелые травмы. Его госпитализировали в больницу, где он впоследствии скончался, сообщает отдел пропаганды БДД ОГИБДД УВД Сочи.

Источник в правоохранительных органах уточнил интернет-порталу «Кубань 24», что пострадавший мотоциклист умер 13 сентября.

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