В Сочи мотоциклист скончался через полторы недели после ДТП с иномаркой
Происшествия
14.09.2022 15:34
Авария произошла 4 сентября в 18:40 на автодороге «Джубга — Сочи до границы с Абхазией» в микрорайоне Чкаловский.
По предварительным данным, 42-летний водитель автомобиля Kia Rio при перестроении столкнулся с мотоциклом Yamaha.
В результате ДТП 31-летний мотоциклист получил тяжелые травмы. Его госпитализировали в больницу, где он впоследствии скончался, сообщает отдел пропаганды БДД ОГИБДД УВД Сочи.
Источник в правоохранительных органах уточнил интернет-порталу «Кубань 24», что пострадавший мотоциклист умер 13 сентября.
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