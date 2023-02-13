В Сочи местный житель незаконно поставил на учет 13 мигрантов
Происшествия
13.02.2023 13:34
Факт незаконной массовой постановки иностранцев на учет выявили полицейские в Адлерском районе города-курорта.
По данным следствия, 52-летний местный житель поставил на миграционный учет 13 приезжих, при этом он не собирался предоставлять им свой дом для проживания.
Возбудили уголовное дело о фиктивной постановке на учет иностранцев без гражданства по месту пребывания в РФ. На время следствия подозреваемого отпустили под подписку о невыезде. Ему грозит до трех лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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