В Сочи местный житель незаконно поставил на учет 13 мигрантов

Факт незаконной массовой постановки иностранцев на учет выявили полицейские в Адлерском районе города-курорта.

По данным следствия, 52-летний местный житель поставил на миграционный учет 13 приезжих, при этом он не собирался предоставлять им свой дом для проживания.

Возбудили уголовное дело о фиктивной постановке на учет иностранцев без гражданства по месту пребывания в РФ. На время следствия подозреваемого отпустили под подписку о невыезде. Ему грозит до трех лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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