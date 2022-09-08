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В Сочи медучреждения по нацпроекту получили новое оборудование

Общество
08.09.2022 17:55
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-meduchrezhdeniya-po-natsproektu-poluchili-novoe-oborudovanie
В Сочи медучреждения по нацпроекту получили новое оборудование
Фото пресс-службы мэрии Сочи

Новую технику поставили в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение».

«Одним из основных направлений развития профильного национального проекта является улучшение качества оказания медицинских услуг первичного звена. Особенно важна диагностика. Новое оборудование позволит с большей точностью проводить профилактические обследования и выявлять заболевания на ранних стадиях», — рассказал начальник управления социальной политики администрации города Александр Митников.

Городская больница №1 получила три аппарата УЗИ. Их установили в приемном покое и в диагностическом отделении поликлиники. На аппарате уже было проведено более 200 исследований. Операционный блок стационара получил три новых операционных светильника.

В сочинской поликлинике №4 установили новый маммограф. С его помощью медики смогут проводить профилактические обследования для ранней диагностики, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

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