Больница Горячего Ключа получила новый компьютерный томограф

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Медицинское оборудование поступило в городскую больницу Горячего Ключа в рамках проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».

С помощью нового КТ медики смогут проводить исследования позвоночника, легких, головного мозга, печени, сердца и других органов. Это позволит выявлять заболевания на ранней стадии и назначать своевременное лечение.

Перед установкой нового компьютерного томографа в кабинете горбольницы выполнили капитальный ремонт.

Специализированную технику в больницы Кубани закупают по поручению губернатора Вениамина Кондратьева. В 2021 году в рамках национального проекта «Здравоохранение» больницы и клиники региона получили 2,5 тыс. единиц медоборудования, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: больница Сочи получила новый компьютерный томограф.