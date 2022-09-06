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Больница Горячего Ключа получила новый компьютерный томограф

Общество
06.09.2022 19:25
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolnitsa-goryachego-klyucha-poluchila-novyj-kompyuternyj-tomograf
Больница Горячего Ключа получила новый компьютерный томограф
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Медицинское оборудование поступило в городскую больницу Горячего Ключа в рамках проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».

С помощью нового КТ медики смогут проводить исследования позвоночника, легких, головного мозга, печени, сердца и других органов. Это позволит выявлять заболевания на ранней стадии и назначать своевременное лечение.

Перед установкой нового компьютерного томографа в кабинете горбольницы выполнили капитальный ремонт.

Специализированную технику в больницы Кубани закупают по поручению губернатора Вениамина Кондратьева. В 2021 году в рамках национального проекта «Здравоохранение» больницы и клиники региона получили 2,5 тыс. единиц медоборудования, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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