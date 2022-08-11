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В Сочи машина зацепила пешехода, перебегавшего дорогу в неположенном месте

Происшествия
11.08.2022 11:54
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-mashina-zatsepila-peshehoda-perebegavshego-dorogu-v-nepolozhennom-meste
В Сочи машина зацепила пешехода, перебегавшего дорогу в неположенном месте

Инцидент произошел поздним вечером 10 августа перед Хостинским тоннелем. Мужчина решил перебежать оживленную скоростную трассу.

Попытка оказалась неудачной — местного жителя зацепил автомобиль. Бегун чудом остался жив, отделавшись открытым переломом левой ноги. Подоспевшие медики оказали всю необходимую помощь и госпитализировали пострадавшего.

Из-за ЧП на магистрали до поздней ночи была огромная пробка.

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