В Сочи машина зацепила пешехода, перебегавшего дорогу в неположенном месте
Происшествия
11.08.2022 11:54
Инцидент произошел поздним вечером 10 августа перед Хостинским тоннелем. Мужчина решил перебежать оживленную скоростную трассу.
Попытка оказалась неудачной — местного жителя зацепил автомобиль. Бегун чудом остался жив, отделавшись открытым переломом левой ноги. Подоспевшие медики оказали всю необходимую помощь и госпитализировали пострадавшего.
Из-за ЧП на магистрали до поздней ночи была огромная пробка.
Читайте также: в Северском районе возбудили уголовное дело после ДТП с 4 погибшими.
Популярные новости
- Отдыхать не торопясь: пять причин побывать в Ейске
- СК проводит проверку обстоятельств гибели в море под Анапой 23-летней девушки
- В Госдуме предложили ужесточить наказание за «голые» прогулки в общественных местах
- 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
- Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
- В Туапсе торжественно встретили миллионного туриста
ТОП 5 НОВОСТЕЙ