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В Сочи машина такси спровоцировала ДТП, разворачиваясь в неположенном месте

Происшествия
25.11.2022 14:46
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-mashina-taksi-sprovotsirovala-dtp-razvorachivayas-v-nepolozhennom-meste
Видео канала «Кубань 24»

Инцидент произошел утром 25 ноября в Адлерском районе на улице Авиационной.

По предварительной информации, водитель такси неправильно развернулся на дороге, поэтому его машина получила удар в бок. Второй автомобиль тоже оказался поврежден. При ДТП серьезно никто не пострадал, кроме водителей, застрявших в пробке.

На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции и медики. Обстоятельства ДТП уточняются.

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