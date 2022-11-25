В Сочи машина такси спровоцировала ДТП, разворачиваясь в неположенном месте

Видео канала «Кубань 24»

Инцидент произошел утром 25 ноября в Адлерском районе на улице Авиационной.

По предварительной информации, водитель такси неправильно развернулся на дороге, поэтому его машина получила удар в бок. Второй автомобиль тоже оказался поврежден. При ДТП серьезно никто не пострадал, кроме водителей, застрявших в пробке.

На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции и медики. Обстоятельства ДТП уточняются.

Читайте также: в Адыгее в ДТП с троллейбусом и иномаркой пострадала 84-летняя женщина.