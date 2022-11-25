В Сочи машина такси спровоцировала ДТП, разворачиваясь в неположенном месте
Происшествия
25.11.2022 14:46
Инцидент произошел утром 25 ноября в Адлерском районе на улице Авиационной.
По предварительной информации, водитель такси неправильно развернулся на дороге, поэтому его машина получила удар в бок. Второй автомобиль тоже оказался поврежден. При ДТП серьезно никто не пострадал, кроме водителей, застрявших в пробке.
На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции и медики. Обстоятельства ДТП уточняются.
Читайте также: в Адыгее в ДТП с троллейбусом и иномаркой пострадала 84-летняя женщина.
Популярные новости
- Как экологично утилизировать мусор?
- Казнить можно казнить: в обращении с пленными укронацисты берут пример с гитлеровцев
- В Краснодарском крае задержали хулигана, который бил стекла в машинах с буквой Z
- СК: во время стрельбы в Крымске погибли четыре человека, включая стрелка
- Мэр Краснодара раскритиковал темпы строительства проблемного ЖК «Усадьба»
- В Краснодаре загорелась крыша здания с типографией на площади 120 кв. метров