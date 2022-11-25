В Адыгее в ДТП с троллейбусом и иномаркой пострадала 84-летняя женщина
Происшествия
25.11.2022 11:35
Авария произошла 24 ноября около 14:30 на пересечении улиц Пролетарской и Кубанской в Майкопе.
По предварительным данным, 64-летняя жительница Гиагинского района ехала за рулем Opel и при выезде со второстепенной дороги не уступила троллейбусу, который ехал по главной дороге.
В момент аварии в троллейбусе кроме водителя находились кондуктор и один пассажир. Никто из них не пострадал. Травмы различной степени тяжести получила 84-летняя пассажирка иномарки. Пенсионерку госпитализировали. По факту ДТП проводят проверку, сообщает пресс-служба МВД по Республике Адыгея.
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