В Адыгее в ДТП с троллейбусом и иномаркой пострадала 84-летняя женщина

Фото пресс-службы МВД по Республике Адыгея

Авария произошла 24 ноября около 14:30 на пересечении улиц Пролетарской и Кубанской в Майкопе.

По предварительным данным, 64-летняя жительница Гиагинского района ехала за рулем Opel и при выезде со второстепенной дороги не уступила троллейбусу, который ехал по главной дороге.

В момент аварии в троллейбусе кроме водителя находились кондуктор и один пассажир. Никто из них не пострадал. Травмы различной степени тяжести получила 84-летняя пассажирка иномарки. Пенсионерку госпитализировали. По факту ДТП проводят проверку, сообщает пресс-служба МВД по Республике Адыгея.

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