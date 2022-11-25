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В Славянском районе иномарка врезалась в грузовик, погибли два человека

Происшествия
25.11.2022 10:03
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-slavyanskom-rajone-inomarka-vrezala-v-gruzovik-pogibli-2-cheloveka
В Славянском районе иномарка врезалась в грузовик, погибли два человека
Фото t.me/gazetazaryakubani

Авария произошла 24 ноября около 6:40 на трассе Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк.

По предварительным данным, 67-летний житель Анапы ехал за рулем Toyota со стороны Темрюка в сторону Славянска-на-Кубани, выехал на полосу с односторонним движением, где врезался во встречный грузовик MAN.

В результате ДТП водитель автомобиля Toyota и его 56-летний пассажир погибли на месте аварии, пишет газета «Заря Кубани».

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