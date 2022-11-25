В Краснодаре водитель ВАЗ пытался скрыться от полицейских, спровоцировал ДТП и перевернулся

Видео канала «Кубань 24»

Авария с участием двух машин произошла 25 ноября в 22:00 на улице Уральской. В ДТП пострадал один человек.

По предварительным данным, 35-летний житель Адыгеи ехал за рулем ВАЗ-2114 по улице Северной. Он не выполнил требование сотрудника ДПС об остановке и попытался скрыться. Началась погоня. В результате непродолжительного преследования, на улице Уральской водитель столкнулся с попутным автомобилем Daewoo, за рулем которого был 30-летний мужчина.

«В результате отечественный автомобиль изменил траекторию, наехал на бордюр и дорожное металлическое ограждение, после чего перевернулся на крышу. Также из-за столкновения на бордюр и ограждение наехал автомобиль Daewoo. В салоне отечественной легковушки находился сам водитель и двое пассажиров. Один из них — 39-летний житель Адыгеи получил травмы и был госпитализирован», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Нарушителю на месте провели медосвидетельствование. В его крови обнаружили более 0,9 мг алкоголя. Также установили, что водитель не имел права управлять автомобилем. По его словам, машину он купил всего несколько дней назад. При этом в 2016 году его лишили водительского удостоверения за пьяное вождение. Штраф в размере 30 тыс. рублей он не оплатил, права больше так и не получал.

В отношении нарушителя составили протокол о неповиновении сотруднику ДПС и возбудили административное расследование за вождение без прав в состоянии алкогольного опьянения. Злоумышленнику грозит арест на 15 суток или крупный штраф.

По факту ДТП, в результате которого пострадал человек, проводится проверка. Собранные материалы будут направлены в органы предварительного следствия для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела. Злоумышленнику грозит максимальное наказание до двух лет лишения свободы.

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