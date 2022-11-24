В Анапе иномарка сбила девушку с младенцем

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ДТП произошло 23 ноября в 17:50 в жилом комплексе на Анапском шоссе.

По предварительным данным, 26-летняя девушка с грудным ребенком на руках вышла из своей машины и пошла к подъезду. В этот момент ее сбил водитель иномарки на нерегулируемом перекрестке при повороте налево, сообщили в отделе в отделе ГИБДД ОМВД России по Анапе.

В результате аварии женщина и ребенок получили травмы различной степени тяжести, их увезли в больницу, пишет «Анапское Черноморье».

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