В Сочи машина сбила перебегавшую дорогу 14-летнюю девочку

Авария произошла 28 мая в 15:35 в районе дома № 17А на улице Разина в Лазаревском районе.

По предварительным данным, 19-летний парень ехал за рулем автомобиля ВАЗ и сбил 14-летнюю девочку, которая перебегала дорогу в неустановленном месте. В результате ДТП школьница получила травмы, ее госпитализировали.

Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает ГИБДД УВД по Сочи в Telegram.

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