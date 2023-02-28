В Сочи лишили полномочий судью Валерия Слука
Происшествия
28.02.2023 19:37
Досрочно полномочия судьи Центрального районного суда Сочи прекратила квалификационная коллегия судей Краснодарского края.
В отношении 63-летнего Валерия Слука провели комплексную проверку. Она выявила, что судья четвертого квалификационного класса неоднократно допускал грубые нарушения во время работы, сообщает «Коммерсантъ-Кубань».
Слука привлечен к дисциплинарному высказыванию. Он еще может обжаловать решение квалификационной коллегии судей.
Валерий Александрович Слука в 2004 году был назначен на должность судьи на трехлетний срок Указом Президента РФ. В 2008 году его назначили на неограниченный срок. С 2014 по 2020 год занимал должность заместителя председателя Центрального районного суда Сочи.
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