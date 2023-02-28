Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Сочи лишили полномочий судью Валерия Слука

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-lishili-polnomochij-sudyu-valeriya-sluka
В Сочи лишили полномочий судью Валерия Слука
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Досрочно полномочия судьи Центрального районного суда Сочи прекратила квалификационная коллегия судей Краснодарского края.

В отношении 63-летнего Валерия Слука провели комплексную проверку. Она выявила, что судья четвертого квалификационного класса неоднократно допускал грубые нарушения во время работы, сообщает «Коммерсантъ-Кубань».

Слука привлечен к дисциплинарному высказыванию. Он еще может обжаловать решение квалификационной коллегии судей.

Валерий Александрович Слука в 2004 году был назначен на должность судьи на трехлетний срок Указом Президента РФ. В 2008 году его назначили на неограниченный срок. С 2014 по 2020 год занимал должность заместителя председателя Центрального районного суда Сочи.

Читайте также: экс-председатель Белореченского районного суда предстанет перед судом за мошенничество.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
С 27 февраля во всех поликлиниках Краснодарского края пройдет «Неделя мужского здоровья»
С 27 февраля во всех поликлиниках Краснодарского края пройдет «Неделя мужского здоровья»
В Краснодаре снесли незаконные магазины на улице Российской
В Краснодаре снесли незаконные магазины на улице Российской
Власти Ейского района объяснили причину громких хлопков, прозвучавших 26 февраля
Власти Ейского района объяснили причину громких хлопков, прозвучавших 26 февраля
Землетрясение произошло в Черном море в районе Алушты
Землетрясение произошло в Черном море в районе Алушты
Прощеное воскресенье: что делать нельзя, что можно и как нужно просить прощения
Прощеное воскресенье: что делать нельзя, что можно и как нужно просить прощения
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Минобороны РФ: в Краснодарском крае и Адыгее была предпринята попытка атаки беспилотниками
  2. СК проверит информацию о некачественной операции по удалению аппендицита 7-летней девочке в Каневском районе
  3. Год санкций на фоне СВО. Ожидание vs реальность
  4. В Новороссийске в марте подорожает стоимость проезда в общественном транспорте
  5. Хакеры запустили в эфире радиостанций Кубани очередной фейк об угрозе удара
  6. Массовые спуски в маскарадных костюмах и купальниках пройдут в горах Сочи
Прямой эфир
Мы в соцсетях