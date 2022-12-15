Экс-председатель Белореченского районного суда предстанет перед судом за мошенничество

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшей и. о. председателя Белореченского районного суда Ирины Дадаш. Ее обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, в апреле 2019 года Дадаш получила 560 тыс. долларов США (по курсу на тот момент 36 млн рублей) от родственников фигурантов уголовного дела под предлогом оказания квалифицированной юридической помощи. Однако у судьи не было возможности повлиять на расследование этого уголовного дела. Она не планировала помогать подозреваемым, а полученные деньги оставила себе.

Следователи собрали достаточно доказательств и передали уголовное дело Ирины Дадаш для рассмотрения в суд. Сейчас бывшая судья находится под стражей. На ее имущество наложили арест, сообщает пресс-служба СК РФ.

Читайте также: на экс-судью Динского райсуда завели уголовное дело о мошенничестве в крупном размере. Оперативное сопровождение по этому делу проводят сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.