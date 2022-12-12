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На экс-судью Динского райсуда завели уголовное дело о мошенничестве

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-eks-sudyu-dinskogo-rajsuda-zaveli-ugolovnoe-delo-o-moshennichestve
На экс-судью Динского райсуда завели уголовное дело о мошенничестве
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело на бывшую судью Динского районного суда. Ее подозревают в мошенничестве в крупном размере. Оперативное сопровождение по этому уголовному делу проводят сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

По версии следователей, в 2020 году судья узнала о судебном решении по взысканию денег со страховой компании в пользу ее знакомого. Спустя некоторое время представители страховой подали в суд апелляцию. Женщина решила заработать на своем знакомом и сказала ему, что если он передаст 500 тыс. рублей, то она поможет ему получить нужное решение по этой апелляции, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Мужчина согласился на ее условия и в сентябре передал судье в рабочем кабинете 400 тыс. рублей. Оставшиеся 100 тыс. рублей женщине чуть позже передал его родственник. Судья создавала видимость активного участия в решении этого вопроса. Однако при рассмотрении апелляции Краснодарский краевой суд отказал мужчине в удовлетворении его исковых требований.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Ход расследования этого уголовного дела находится на контроле главы краевого СУ СК РФ Андрея Маслова.

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