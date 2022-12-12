Краснодарского экс-судью будут судить по делу о смертельном ДТП с велосипедистом

Следователи ГСУ СК РФ завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего судьи Краснодарского краевого суда Юрия Захарчевского.

По версии следствия, в апреле 2020 года он управлял автомобилем Toyota в Краснодаре и допустил наезд на велосипедиста, который ехал во встречном направлении по своей полосе. Судья не оказал пострадавшему первой помощи и покинул место ДТП.

Несколько месяцев спустя пострадавший велосипедист скончался в больнице от полученных травм.

Захарчевского обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека, и оставлении в опасности. Ему запретили совершать определенные действия, а на имущество наложили арест.

Следователи собрали достаточно доказательств по этому уголовному делу. Его материалы передали для рассмотрения в суд, сообщает пресс-служба СК РФ.

По этому уголовному делу бывшему судье Краснодарского краевого суда может грозить до 12 лет лишения свободы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Захарчевский заявлял, что не помнит момента аварии, и настаивал на том, что у него за рулем помутился рассудок. Бывший судья предъявил следствию медицинские документы с соответствующим диагнозом, в которых говорилось о том, что у Юрия Захарчевского в день аварии было расстройство психики. Однако эксперты не нашли у экс-судьи расстройств психики.