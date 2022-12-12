Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Краснодарского экс-судью будут судить по делу о смертельном ДТП с велосипедистом

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/krasnodarskogo-eks-sudyu-budut-sudit-po-delu-o-smertelnom-dtp-s-velosipedistom
Краснодарского экс-судью будут судить по делу о смертельном ДТП с велосипедистом
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Следователи ГСУ СК РФ завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего судьи Краснодарского краевого суда Юрия Захарчевского.

По версии следствия, в апреле 2020 года он управлял автомобилем Toyota в Краснодаре и допустил наезд на велосипедиста, который ехал во встречном направлении по своей полосе. Судья не оказал пострадавшему первой помощи и покинул место ДТП.

Несколько месяцев спустя пострадавший велосипедист скончался в больнице от полученных травм.

Захарчевского обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека, и оставлении в опасности. Ему запретили совершать определенные действия, а на имущество наложили арест.

Следователи собрали достаточно доказательств по этому уголовному делу. Его материалы передали для рассмотрения в суд, сообщает пресс-служба СК РФ.

По этому уголовному делу бывшему судье Краснодарского краевого суда может грозить до 12 лет лишения свободы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Захарчевский заявлял, что не помнит момента аварии, и настаивал на том, что у него за рулем помутился рассудок. Бывший судья предъявил следствию медицинские документы с соответствующим диагнозом, в которых говорилось о том, что у Юрия Захарчевского в день аварии было расстройство психики. Однако эксперты не нашли у экс-судьи расстройств психики.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
ПС «Почтовая» и 63 трансформаторных подстанции обесточены в Краснодаре
ПС «Почтовая» и 63 трансформаторных подстанции обесточены в Краснодаре
«Танцуй, Селедка!»: в Агое снимают комедию с Павлом Майковым и Сашей Бортич
«Танцуй, Селедка!»: в Агое снимают комедию с Павлом Майковым и Сашей Бортич
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
Из-за пожара в квартире спасатели эвакуировали 150 человек из 16-этажки в Краснодаре
Из-за пожара в квартире спасатели эвакуировали 150 человек из 16-этажки в Краснодаре
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Угрожал пистолетом: пьяный хулиган направлял оружие на прохожих, подростков и женщину с ребенком в Краснодарском крае
  2. Апшеронского депутата-матершинника ждет разбирательство и комиссия по этике
  3. Юрист рассказал, как сэкономить на оплате госпошлин
  4. Более 40 рейсов задержаны и отменены в аэропортах Москвы из-за снегопада
  5. «Танцуй, Селедка!»: в Агое снимают комедию с Павлом Майковым и Сашей Бортич
  6. В Сириусе приостановили взимание курортного сбора
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях