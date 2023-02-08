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В Сочи ликвидировали свалку в водоохранной зоне Черного моря

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-likvidirovali-svalku-v-vodoohrannoj-zone-chernogo-morya
В Сочи ликвидировали свалку в водоохранной зоне Черного моря
Фото пресс-службы прокуратуры Краснодарского края

Крупная открытая свалка находилась в Хостинском районе у ручья Сутугинская балка.

На свалке были разные виды отходов: металл, резина, капрон, стекло, строительные материалы, пищевые отходы и текстиль. При этом ее территории не было специальных сооружений для охраны водных объектов. Фильтрат от выброшенного мусора через открытый грунт попадал в ручей Сутугинская балка, а затем в Черное море. Это создавало угрозу причинения вреда окружающей среде.

Суд принял решение о ликвидации свалки. По инициативе прокуратуры виновные лица привлекли к административной ответственности по ряду статей КоАп РФ. Общая сумма штрафов превысили 1 млн рублей.

Свалку в Хостинском районе уже ликвидировали. С нее вывезли более 1,4 тыс. кубометров отходов, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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