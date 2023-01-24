В Краснодаре начали ликвидацию свалки площадью 2 га в поселке Российском

Расчисткой участков занялись собственники земли. С территории свалки, которая растянулась на 2 га, отходы вывозят шесть единиц техники.

Расчистку нелегальной свалки в поселке Российском контролируют сотрудники мэрии Краснодара. Они следят за тем, чтобы предотвратить сжигание и закапывание мусора, а также вывоз отходов на другую нелегальную свалку.

По периметру захламленных участков на территории свалки сделали рвы. Это нужно для того, чтобы в Российский не привезли новый мусор, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: мэр Краснодара предложил изымать земельные участки под стихийными свалками. Об изъятии участков как о главной мере борьбы с незаконными свалками Евгений Наумов заявил на планерном совещании 23 января. По его словам, это станет уроком тем, кто не использует участки по целевому назначению и складирует на них мусор.