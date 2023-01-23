Мэр Краснодара предложил изымать земельные участки под стихийными свалками

Об изъятии участков как о главной мере борьбы с незаконными свалками мэр заявил на совещании 23 января.

По его словам, это станет уроком тем, кто не использует участки по целевому назначению и складирует на них мусор.

По словам замглавы города Ильи Павлова, на основе протоколов Росприроднадзора о ненадлежащем содержании территории администрация сможет подавать иски об изъятии участков.

На совещании рассмотрели пример такой свалки в поселке Российском. Наумов поручил подготовить документы в Росприроднадзор и в полицию. Глава города подчеркнул, что необходим постоянный мониторинг территорий, так как горы мусора появились не за один день.

«У нас есть положительный пример — одна крупная строительная компания имеет в собственности большой земельный участок. На ее территорию повадились ездить горе-застройщики. В итоге собственник поставил шлагбаум, пункт охраны, перекопал подъезды. А здесь люди просто не следят за своей территорией. Значит нужно их наказывать. И предпринять все меры для того, чтобы отслеживать машины, которые не доезжают до полигонов», — сказал глава города Евгений Наумов.

Замглавы Максим Онищенко отметил, что мера административного воздействия уже не является решающей для крупных застройщиков. Администрация с Росприроднадзором прорабатывают вопрос расчета ущерба, нанесенного почве, и выставлении его собственнику земельного участка, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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