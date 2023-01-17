В Краснодаре рекультивируют незаконную свалку в Прикубанском округе

Стихийная свалка находится в районе улицы Нагорной. Ее рекультивируют в рамках федерального проекта «Чистая страна», входящего в национальный проект «Экология».

Свалка бытовых отходов около Нагорной появилась в 1975 году и действовала до 2000 года. Однако на нее продолжали привозить мусор и после закрытия. Сейчас площадь свалки составляет 108,7 тыс. кв. м. Там находится более 1 млн т отходов, в основном строительного мусора.

В декабре ушедшего года Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на рекультивацию этой свалки. Запланировали два этапа работ: технический и биологический.

«Технический этап включает в себя проведение земляных работ и перепланировку захороненных отходов, выполаживание и уплотнение откосов свалки, а также устройство пассивной системы сбора и утилизации свалочного газа», — рассказала представитель Главгосэкспертизы Наталья Черкащенко.

Она добавила, что на поверхности мусорного полигона появится рекультивационный экран из минеральных и синтетических материалов. Также создадут систему сбора фильтрата. Для отвода поверхностных вод предусмотрели земляную обвалку на северной и западной сторонах.

На биологическом этапе рекультивации на свалке в Прикубанском округе выполнят фитомелиоративные и агротехнические работы для восстановления нарушенных участков земли. Кроме того, в рамках проекта устроят три скважины для наблюдения за качеством подземных вод, сообщает пресс-служба Главгосэкспертизы России.

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