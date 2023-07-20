В Сочи ликвидировали пожар на подстанции РЖД «Ахштырь»

Сообщение о пожаре на электроподстанции на 11 км дороги «Адлер — Красная Поляна» поступило в экстренные службы 20 июля в 11:30.

Прибывшие на место пожарные установили, что в районе села Казачий Брод горит трансформаторная подстанция на площади 80 кв. м. В 12:40 возгорание было локализовано на площади 90 кв. м, а в 14:10 пожар полностью потушили. При пожаре никто не пострадал.

В ликвидации пожара участвовали 24 человека и девять единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в связи с пожаром было перекрыто движение на участке трассы Адлер — Красная Поляна.