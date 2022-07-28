В Сочи личный водитель полгода снимал деньги с карты хозяйки

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

С заявлением о краже средств в полицию курортного города обратилась 39-летняя местная жительница. Она рассказала, что с ее карты похитили 245 тыс. рублей.

Правоохранители установили, что кредиткой пользовался 27-летний личный водитель заявительницы. Карта предназначалась для содержания автомобиля.

Выяснилось, что в течение полугода молодой человек снимал деньги потерпевшей и тратил их на себя. Услуга смс-оповещений у женщины была не подключена. О краже она узнала после того, как обратилась в банк за выпиской. На тот момент ее водитель уже больше недели не выходил на работу, а также не отвечал на звонки.

Полицейские узнали, где находится подозреваемый, и задержали его. Оказалось, что банковскую карту он уже выбросил, а снятые средства потратил.

Возбудили уголовное дело по признакам кражи. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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