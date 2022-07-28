В Краснодаре мужчина полгода крал у сожительницы украшения и сдавал их в ломбард
Происшествия
28.07.2022 11:19
Правоохранители выяснили, что мужчина за это время украл у женщины ювелирные изделия на 224 тыс. рублей.
В полицию обратилась женщина, живущая на улице Сормовской. Она рассказала, что у нее пропали 15 тыс. рублей и часть украшений. В этом она заподозрила своего сожителя, с которым они живут уже более полугода, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД по Краснодару.
Правоохранители задержали мужчину и он во всем сознался. Злоумышленник рассказал, что украшения сдавал в ломбард, а вырученные деньги потратил. Также оказалось, что ранее мужчину судили за мошенничество.
Возбудили уголовное дело, мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас он заключен под стражу.
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