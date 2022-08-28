В Сочи легковушка сбила на трассе 44-летнего велосипедиста
Происшествия
28.08.2022 17:14
Авария произошла 28 августа в 7:00 на улице Фигурной в Сириусе.
О произошедшем в соцсетях сообщили очевидцы. На кадрах с места аварии видно, что велосипедист двигался по проезжей части — его погнутый велосипед лежит на дороге.
По предварительным данным, 39-летний водитель «Лада Ларгус» при движении не выдержал дистанцию до едущего впереди велосипедиста и сбил его. В результате 44-летний водитель двухколесного транспорта получил травмы. Медпомощь ему оказали на месте аварии, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ОМВД России по федеральной территории «Сириус».
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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