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В Сочи легковушка сбила на трассе 44-летнего велосипедиста

Происшествия
28.08.2022 17:14
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-legkovushka-sbila-na-trasse-44-letnego-velosipedista
В Сочи легковушка сбила на трассе 44-летнего велосипедиста
Фото t.me/chp_sochi

Авария произошла 28 августа в 7:00 на улице Фигурной в Сириусе.

О произошедшем в соцсетях сообщили очевидцы. На кадрах с места аварии видно, что велосипедист двигался по проезжей части — его погнутый велосипед лежит на дороге.

По предварительным данным, 39-летний водитель «Лада Ларгус» при движении не выдержал дистанцию до едущего впереди велосипедиста и сбил его. В результате 44-летний водитель двухколесного транспорта получил травмы. Медпомощь ему оказали на месте аварии, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ОМВД России по федеральной территории «Сириус».

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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