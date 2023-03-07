В Сочи легковушка сбила 8-летнюю девочку, перебегавшую дорогу

ДТП, в котором пострадала школьница, произошло 6 марта около 17:00 на трассе Джубга — Сочи.

По предварительным данным, 30-летний водитель ВАЗ-21041 сбил девочку, которая перебегала дорогу в неустановленном месте в зоне видимости надземного перехода. На верхней одежде ребенка не было светоотражающих элементов.

В результате ДТП 8-летняя девочка получила травмы, ей назначили амбулаторное лечение. Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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