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В Сочи легковушка лоб в лоб столкнулась с манипулятором

Происшествия
19.08.2022 10:27
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-legkovushka-lob-v-lob-stolknulas-s-manipulyatorom
Видео канала «Кубань 24»

Авария произошла вечером 18 августа на улице Мира в селе Веселое Адлерского района Сочи.

По словам очевидцев, водитель «семерки», скорее всего, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где лоб в лоб жестко столкнулся с манипулятором. От удара легковушку отбросило на тротуар.

В результате ДТП пострадал водитель «семерки». Обстоятельства аварии сейчас выясняют сотрудники госавтоинспекции.

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