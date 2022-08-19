В Сочи легковушка лоб в лоб столкнулась с манипулятором
Происшествия
19.08.2022 10:27
Авария произошла вечером 18 августа на улице Мира в селе Веселое Адлерского района Сочи.
По словам очевидцев, водитель «семерки», скорее всего, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где лоб в лоб жестко столкнулся с манипулятором. От удара легковушку отбросило на тротуар.
В результате ДТП пострадал водитель «семерки». Обстоятельства аварии сейчас выясняют сотрудники госавтоинспекции.
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