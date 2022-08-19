В Сочи легковушка лоб в лоб столкнулась с манипулятором

Видео канала «Кубань 24»

Авария произошла вечером 18 августа на улице Мира в селе Веселое Адлерского района Сочи.

По словам очевидцев, водитель «семерки», скорее всего, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где лоб в лоб жестко столкнулся с манипулятором. От удара легковушку отбросило на тротуар.

В результате ДТП пострадал водитель «семерки». Обстоятельства аварии сейчас выясняют сотрудники госавтоинспекции.

Читайте также: в Краснодарском крае приезжий из Киргизии сбил 4 человек, погибла 7-месячная девочка.