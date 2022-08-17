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В Краснодарском крае приезжий из Киргизии сбил 4 человек, погибла 7-месячная девочка

Происшествия
17.08.2022 14:14
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-priezzhij-iz-kirgizii-sbil-4-chelovek-pogibla-7-mesyachnaya-devochka
В Краснодарском крае приезжий из Киргизии сбил 4 человек, погибла 7-месячная девочка
Фото УГИБДД МВД по Краснодарскому краю.

ДТП произошло 16 августа около 17:00 на 29 км автодороги «Гурийская — Черниговская — Рязанская» в Белореченском районе.

По предварительным данным, 38-летний гражданин Киргизии, управляя автомобилем Ford Mondeo, не справился с управлением, выехал на обочину и сбил четырех пешеходов. После этого иномарка врезалась в автомобиль Nissan Atlas, который двигался в попутном направлении, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю.

В результате ДТП пострадали девушки 23 и 15 лет, 4-летний мальчик и 7-месячная девочка. Их доставили в больницу. К сожалению, медикам не удалось спасти жизнь младенца.

Известно, что водитель Ford ехал на зимних шинах. В Госавтоинспекции Кубани напомнили, что ездить летом на зимней резине крайне опасно из-за низкого сцепления с дорогой.

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