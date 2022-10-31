В Сочи курорт ПАО «Газпром» планируют переименовать в «Газпром Поляна»
О планах переименовать один из крупнейших горнолыжных курортов Сочи ПАО «Газпром» 31 октября рассказал его директор Антон Троянов в ходе международного форума «Горы. Туризм. Бизнес».
Намечены планы о переименовании Горно-туристического центра ПАО «Газпром» в «Газпром Поляна». Сейчас проходит стадия разработки свежего нейминга, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе курорта.
Кроме того, ПАО «Газпром» намеревается углублять сотрудничество с курортами «Красная Поляна» и «Роза Хутор».
«В начале 2023 года планируется заложить символический памятник на излучине слияния двух рек — Мзымта и Лаура, который будет олицетворять общность интересов и гармоничного созидательного развития курортов горнолыжного кластера города Сочи», — отметил Антон Троянов.
В ходе форума рассказали о новинках, которые планируется презентовать в новом сезоне — новую трассу на склоне «Газпром Альпика», высокогорную детскую школу, не менее десяти новых ресторанов и сеть детских клубов.
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