РЖД с декабря запустит «Лыжные стрелы» на горнолыжные курорты Сочи

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Специальные поезда будут доставлять любителей зимних видов спорта на горнолыжные курорты в декабре и январе.

«Лыжная стрела» № 018 будет курсировать по маршруту Ростов-на-Дону — Адлер — Роза Хутор.

Пассажиры поезда смогут воспользоваться бесплатным провозом инвентаря (сноуборды, лыжи и лыжные палки, хоккейные клюшки), а также приобрести ски-пассы.

Кроме того, «Лыжные стрелы» будут ходить из Москвы в Апатиты на курорт «Хибины». Также планируется запустить туры «Лыжная стрела» выходного дня из Хабаровска и Владивостока в «Холдоми».

Билеты на эти поезда уже поступили в продажу.

«Купить их можно на нашем сайте, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» (для iOS и Android) и в кассах», — сообщает пресс-служба РЖД в Telegram.

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