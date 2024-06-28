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В Сочи курьер сдал в комиссионный магазин служебный велосипед и присвоил деньги

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-kurer-sdal-v-komissionnyj-magazin-sluzhebnyj-velosiped-i-prisvoil-dengi
В Сочи курьер сдал в комиссионный магазин служебный велосипед и присвоил деньги
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В полицию обратился представитель фирмы курьерской доставки сообщил об исчезновении 39-летнего работника.

Мужчина также пояснил, что вместе с курьером пропал и служебный электровелосипед стоимостью около 80 тыс. рублей. Сотрудники уголовного розыска Центрального отдела полиции разыскали пропавшего. Оказалось, что злоумышленник отработал в службе доставки всего несколько дней, затем сдал служебный велосипед в комиссионный магазин, а вырученные за него деньги потратил.

В отношении курьера возбудили уголовное дело о краже. Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УВД по Сочи в Telegram.

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