В Сочи курьер сдал в комиссионный магазин служебный велосипед и присвоил деньги

В полицию обратился представитель фирмы курьерской доставки сообщил об исчезновении 39-летнего работника.

Мужчина также пояснил, что вместе с курьером пропал и служебный электровелосипед стоимостью около 80 тыс. рублей. Сотрудники уголовного розыска Центрального отдела полиции разыскали пропавшего. Оказалось, что злоумышленник отработал в службе доставки всего несколько дней, затем сдал служебный велосипед в комиссионный магазин, а вырученные за него деньги потратил.

В отношении курьера возбудили уголовное дело о краже. Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УВД по Сочи в Telegram.

Читайте также: в Воронеже 18-летняя девушка обокрала пенсионерку и уехала с любовником в Сочи.