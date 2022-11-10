В Сочи курьер открыл стрельбу по бездомной собаке рядом с детской площадкой

Фото t.me/soch01

Инцидент произошел во дворе многоквартирного дома на улице Высокогорной 49/3. Видеозапись с места происшествия выложили в соцсети очевидцы.

На кадрах видно, что собака облаяла курьера, в ответ тот несколько раз выстрелил в нее. Животное при этом находилось возле ограждения детской площадки. За ограждением в этот момент стояла маленькая девочка. Очевидцы сообщают, что собака живет во дворе с начала лета. Что стало с животным после выстрелов — неизвестно. Ребенок не пострадал.

«Сообщений и заявлений в дежурную часть УВД по городу Сочи не поступало. Однако по информации в сети интернет материал зарегистрирован, назначено проведение проверки», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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