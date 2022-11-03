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В Брюховецком районе неизвестный стрелял из пневматики в двух доберманов в чужом дворе

Происшествия
03.11.2022 10:54
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-bryuhovetskom-rajone-neizvestnyj-strelyal-iz-pnevmatiki-v-dvuh-dobermanov-v-chuzhom-dvore
В Брюховецком районе неизвестный стрелял из пневматики в двух доберманов в чужом дворе
Фото alinamorozova6974

Преступление, попадающее под статью о жестоком обращении с животными, совершили в хуторе Кавказском. Там жительница Тимашевска в вольере держала двух доберманов.

К собакам каждый день приезжали родители девушки, чтобы покормить. Но 16 октября ее мать заметила, что одной из собак, которая была беременна, стало плохо. Ее отвезли к ветеринару. Собака умерла почти сразу по приезде в клинику. Врач пытался спасти щенков, но все 13 погибли.

Через два дня хозяева приехали на участок, чтобы покормить оставшегося пса по кличке Фред, и услышали выстрел. После этого доберман начал визжать. Хозяева осмотрели его и нашли на груди дыру, в которой оказалась пуля от пневматики. Пса отвезли к ветеринару, всего в его теле обнаружили 11 пуль, сообщила девушка в Instagram*.

Семья подозревает жителей соседнего дома, возле которого заметили лестницу, приставленную напротив вольеров. По словам хозяйки псов, сосед подходил к ее отцу и говорил, что собаки ему мешают.

Хозяйка доберманов написала заявление в полицию.

«По данному факту материал зарегистрирован в дежурной части Отдела МВД России по Брюховецкому району, назначено проведение проверки, нацеленной на установление всех обстоятельств произошедшего, по результатам которой будет принято решение, согласно действующему законодательству», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

*Meta (соцсети Facebook и Instagram) признана в РФ экстремистской организацией.

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