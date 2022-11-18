В Сочи космонавты провели традиционную высадку магнолий в парке «Ривьера»

Видео канала «Кубань 24»

В мероприятии приняли участие космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков. В сентябре они вернулись на Землю, пробыв в невесомости более полугода в составе 67 экспедиции.

В Сочи покорители космоса проходят послеполетную реабилитацию и продолжают традицию, которой уже более 60 лет, — озеленяют Аллею космонавтов. К примеру, у Олега Артемьева на счету уже более 1 тыс. саженцев. Ранее он высаживал оливки в Греции и эвкалипты в Перу.

«И в других городах есть Аллеи космонавтов, где побывал Юрий Гагарин, первый отряд. Они заложили эти основы, и мы поддерживаем их традиции. Здорово, что здесь это сохраняется», — поделился космонавт-испытатель Олег Артемьев.

«Это для нас очень важно. Мы следим, ухаживаем, но деревья всегда ждут своих хозяев», — сказал генеральный директор предприятия «Парки отдыха «Ривьера-Сочи» Георгий Овсянников.

Всего на сочинской Аллее космонавтов уже высадили 65 деревьев.

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